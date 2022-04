Panda Dome Premium 2022, l'antivirus è in offerta a metà prezzo

La suite di antivirus Panda Dome Premium 2022 è in offerta a tempo limitato con uno sconto del 50% sul prezzo di listino. Questo significa che puoi acquistare la licenza annuale per un dispositivo a soli 59,49€, invece dei 118,99€ solitamente previsti.

Puoi pagare con carta di credito, debito o prepagata, bonifico bancario, Apple Pay e PayPal. In ogni caso è garantito il rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Panda Dome Premium 2022: l'antivirus completo di tutto, ora in super offerta, anche con VPN inclusa!

Panda Dome Premium 2022 è la soluzione perfetta se sei alla ricerca di un antivirus sicuro, efficiente e completo delle principali funzioni di sicurezza informatica. Il programma ti garantisce infatti protezione contro virus, minacce avanzate e cyber attacchi e ti permette di sfruttare anche una VPN per navigare online in modo anonimo senza alcun limite.

Con il Parental Control, utile per gestire e controllare l'utilizzo di Internet dei più piccoli, e Cleanup, che ti aiuta a migliorare la velocità e le prestazioni del tuo dispositivo, capisci bene che si tratta di una suite di sicurezza veramente completa.

A tutto questo si unisce un supporto illimitato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per qualsiasi esigenza tecnica tu possa volere. Inoltre, nel caso volessi risparmiare, puoi scegliere anche gli altri piani offerti da Panda, che partono tutti con uno sconto del 50%. La versione Essential, pensata per un uso personale, ti costerebbe per un anno soltanto 17,49€!

Il Real-World Protection Test condotto da AV-Comparatives da luglio a ottobre 2021 ha del resto premiato Panda con il tasso di rilevamento più alto rispetto agli antivirus della concorrenza, con un perfetto 100%. Qualità insomma garantita.

Approfitta dunque di questa straordinaria offerta che ti permette di acquistare qualsiasi piano dell'antivirus firmato Panda a metà prezzo. Compatibile con numerosi dispositivi, sia fissi che mobile, può essere la soluzione che stavi cercando per una navigazione in rete con una protezione sicura ed efficace.