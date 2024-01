Palword, come giocare GRATIS al gioco del momento

Se sei un appassionato di videogiochi te ne sarai accorto: tutti adesso giocano e stanno parlando di Palword. Questo inedito survival game multiplayer open world, lanciato il 19 gennaio su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, sta conquistando i giocatori di tutto il mondo per la sua capacità di tenere incollati allo schermo che qualcuno ha ribattezzato come un “Pokémon con le pistole”.

Con più di quattro milioni di copie vendute in soli tre giorni di accesso anticipato, è diventato subito un fenomeno planetario inaspettato. In questo articolo ti spiegheremo cos’è e soprattutto come giocare gratis, o quasi, a questo particolare titolo.

Cos’è Palword e perché ha tanto successo?

Palword è un action-adventure survival in terza persona sviluppato dal team giapponese di Pocket Pair. Il gioco è ambientato in un open world popolato da creature conosciute come “Pais” e cui design è forse ai limiti del plagio con i ben più famosi Pokémon.

Il giocatore ha la possibilità di catturarli e di usarli per il combattimento, ma molto importante è la componente survival con la necessità di gestire il proprio livello di fame, creare strumenti di base, raccogliere materiali e costruire basi. La progressione è gestita da un albero delle abilità che permette di creare e utilizzare nuove armi, strutture e decorazioni.

Il gioco è stato ben accolto dalla critica e dal pubblico, con elogi in particolare al sistema di combattimento e al ritmo della formula ideata dagli sviluppatori. Premiata anche la componente comica e ironica che vede questi piccoli “mostriciattoli” simili ai Pokémon imbracciare ingenti armi da fuoco durante i combattimenti.

Come giocare gratis a Palword

Palword è stato lanciato in accesso anticipato su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Una esclusiva a sorpresa a cui Microsoft ha evidentemente creduto tanto che il gioco è stato inserito nel catalogo di Xbox Game Pass almeno per un anno.

Per giocarlo gratis, o quasi, senza procedere all’acquisto puoi abbonarti dunque alla piattaforma sfruttando le prepagate che trovi su Amazon o su altri siti di rivendita come Kinguin.

