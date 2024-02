Pagare l'assicurazione RC a rate: ecco come fare con Prima Assicurazioni

Poter pagare a rate l’assicurazione RC auto, moto o furgone rappresenta un vantaggio notevole per il contraente di una polizza che ha la possibilità di dilazionare la spesa, senza finanziamento e costi aggiuntivi di alcun tipo.

Quest’opzione è parte integrante dell’offerta di Prima Assicurazioni, una delle compagnie assicurative più convenienti in Italia. Bastano pochi secondi per ottenere un preventivo e avviare l’attivazione della polizza, con la possibilità di dilazionare la spesa in 12 mensilità.

La procedura da seguire è semplice: è sufficiente collegarsi al sito di Prima Assicurazioni e inserire la targa del veicolo per ottenere un preventivo gratuito e senza impegno.

Nel caso in cui tale preventivo dovesse risultare conveniente, sarà possibile completare l’attivazione, eventualmente attivando l’opzione per il pagamento in 12 rate. Il pagamento può avvenire con addebito delle rate sulla propria carta di pagamento o anche tramite PayPal.

Assicurazione a rate con Prima Assicurazioni: ecco come funziona

La polizza annuale di Prima Assicurazioni può essere pagata anche in rate mensili, senza finanziamento di alcun tipo. Al momento dell’attivazione, infatti, basta indicare questa scelta, in sostituzione del pagamento in un’unica soluzione. Le rate saranno poi addebitate su carta di credito o anche sul proprio account PayPal (e quindi sulla carta o sul conto collegato).

La procedura da seguire è semplice:

per prima cosa bisogna collegarsi al sito di Prima

poi bisogna inserire la targa del veicolo da assicurare per ottenere il preventivo

ora basta completare l’attivazione della polizza, scegliendo il pagamento in 12 mensilità

Si tratta di una soluzione accessibile a tutti (non è richiesto alcun finanziamento) e molto conveniente. Bastano pochi secondi per ottenere un preventivo relativo all’assicurazione auto, moto o furgone che potrà poi essere facilmente attivato direttamente online.

