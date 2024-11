Pagamento Rifiutato: la nuova mail phishing che ruba i tuoi soldi

Abbiamo scoperto una pericolosa truffa che si sta diffondendo in questi giorni e sta già mietendo parecchie vittime. Se ricevi una mail con scritto “pagamento rifiutato” cancellala subito, si tratta di una pericolosa campagna phishing che mira al furto non solo dei dati, ma anche del denaro della preda.

Nel testo della mail viene spiegato il motivo dell’avviso. In pratica, lo spazio di archiviazione su iCloud sarebbe pieno. Se il destinatario del messaggio è un utente Apple il panico è assicurato. Infatti, in iCloud ci sono foto, video, backup di iPhone, iPad e Mac oltre che documenti sensibili e molto altro ancora.

Il rischio di perdere tutto può far andare via di testa chiunque ed è questo l’obiettivo dei cybercriminali che si sono inventati questa mail phishing. Infatti, al di là dell’oggetto dell’email, che genera preoccupazione e cattura l’attenzione, all’interno del messaggio viene proposto un regalo allettante.

La nuova mail phishing regala 50GB gratis

Se in questi giorni gli utenti Android devono prestare attenzione al nuovo trojan ToxicPanda, gli utenti Apple devono invece guardarsi da una pericolosa campagna di mail phishing. Ma come funziona questa nuova truffa messa in atto dai cybercriminali?

Il metodo della nuova campagna che sta colpendo molti utenti Apple è davvero particolare. Infatti, si parte dall’oggetto dell’email che crea concitazione, “pagamento rifiutato“, per proseguire con il regalo di 50GB gratis e che finisce con il senso di urgenza “prima che i file del tuo iCloud Drive vengano eliminati“.

L’obiettivo è quello di rubare i tuoi dati personali. Tutto questo avviene quando ci si fa prendere dal panico. Ecco perché è importante non agire mai senza pensare e, soprattutto, mentre si è preoccupati e in preda all’agitazione. Evita assolutamente di cliccare su link contenuti in questa o in altre mail perché nascondono attacchi phishing molto pericolosi.