Pagamenti digitali semplici e tramite app? Ecco la soluzione made in Italy

La gestione dei pagamenti digitali può non essere così semplice, soprattutto per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia. Chi, per fattori di età, ha delle difficoltà relative anche solo nell’utilizzo dello smartphone, può trovare facilmente delle barriere insormontabili in tal senso.

Il graduale abbandono del contante però, mette alle strette questa fascia d’utenza: trovare una soluzione efficace ma semplice da padroneggiare, dunque, è una priorità concreta. Per fortuna, un servizio come Satispay, risulta essere una piattaforma ottima sotto questo punto di vista.

Stiamo parlando di un servizio totalmente made in Italy, proposto sul mercato nel 2013 e che, da quel momento, non ha mai smesso di crescere e far parlare di sé.

Il principale vantaggio legato a Satispay è proprio la sua praticità: chiunque, in possesso di un comune smartphone, può gestire al meglio le proprie finanze senza affanni attraverso tale piattaforma.

Satispay: la soluzione ideale per pagamenti digitali semplificati

Satispay è una piattaforma utilizzata da più di 3 milioni di persone, uno strumento pratico dall’utilizzo quotidiano che favorisce la gestione corretta del denaro.

Che si tratti di una colletta tra amici, di un comune acquisto presso un negozio fisico o digitale o della gestione di risparmi, Satispay offre una serie di funzionalità apposite.

Al di là della facilità d’uso, Satispay offre alcuni vantaggi molto pratici. Tra di essi figura un ottimo sistema di gestione del cashback, disponibile nel contesto di ben 115.000 negozi.

Nonostante la semplicità poi, questa piattaforma offre anche adeguate garanzie a livello di sicurezza. Satispay infatti, funziona senza l’ausilio di carte di credito/debito, affidandosi al numero di telefono e al codice IBAN dell’utente.

L’ampia compatibilità con pressoché tutti gli smartphone in commercio e la quantità crescente di negozi che supporta questo mezzo di pagamento, hanno reso Satispay ampiamente diffusa in tutta Italia.

