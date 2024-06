Oukitel WP35: arriva il RUGGED più sottile al mondo

Oukitel, noto per l’innovazione nei telefoni rugged, lancia il WP35, il telefono 5G rugged più sottile al mondo con una potente batteria da 11.000mAh. Ideale per i professionisti che necessitano di un dispositivo affidabile e duraturo, il WP35 combina stile e funzionalità. Disponibile dal 5 giugno sullo store ufficiale a un prezzo promozionale di circa 284,99€ con uno sconto del 25%, e un ulteriore 5% di sconto per i nuovi iscritti. Non perdere l’opportunità di acquistare il WP35 a un prezzo competitivo.

Design e display da urlo | Oukitel WP35

Con uno spessore di soli 14,9mm, l’Oukitel WP35 è solo leggermente più spesso di uno smartphone normale, ma offre una batteria con una capacità 2,5 volte superiore, garantendo fino a 60 giorni di standby. Il display da 6,6 pollici 2.4K, protetto da Corning Gorilla Glass5, offre immagini straordinarie, perfette per lavoro e svago. Con uno stile orientato al business e certificazioni di robustezza IP68, IP69K e MIL-STD-810H, il WP35 è ideale per i professionisti, sia per attività all’aperto che per momenti di relax.

Hardware e fotocamera di ultima generazione

L’Oukitel WP35 è dotato del più recente chipset 5G MediaTek Dimensity a 6nm con tecnologia UltraSave 3.0+, che offre connettività 5G e un consumo energetico ridotto, prolungando la durata della batteria.

Il telefono dispone di 8GB di RAM, espandibili fino a 24GB, per un multitasking senza interruzioni, e 256GB di memoria interna, espandibile fino a 2TB. Il sistema di fotocamere è eccezionale, con un sensore principale Sony IMX682 da 64MP, un’8MP per la visione notturna e una fotocamera frontale Sony da 32MP per selfie di alta qualità.

Approfitta dell’offerta!

L’Oukitel WP35 sarà disponibile sullo store ufficiale a partire dal 5 giugno al prezzo promozionale di circa 284,99€ con uno sconto del 25%. I nuovi iscritti potranno usufruire di un ulteriore sconto del 5%. Non perdere l’opportunità di acquistare il WP35 a un prezzo competitivo. Scopri il nuovo Oukitel WP35 in promozione