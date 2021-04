Sei alla ricerca di un nuovo smartband, ma non hai voglia di spendere tanto? Allora approfitta dello sconto del 50% (codice da applicare “86ZPW76A”) e portane a casa uno spendendo meno di 8€. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Smartband in sconto del 50% su Amazon

Il wearable M5 è completo sotto ogni punto di vista. Dal suo ampio display da 0,96″ potrai leggere tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato attraverso il Bluetooth, ma non solo. Infatti, grazie al sensore per il battito cardiaco, potrai tenere sotto controllo la frequenza cardiaca direttamente dal polso.

Inoltre, si tratta di uno smartband votato al fitness: tienilo al polso mentre it alleni per tenere traccia delle tue performance e non aver paura del contatto accidentale con l’acqua: puoi contare sulla certificazione IP67 a protezione del tuo dispositivo.

Per avere il tuo nuovo smartband in sconto a meno di 8€ su Amazon, devi solo metterlo nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “86ZPW76A”.

