Ottieni il Modello Redditi Precompilato per eToro in 5 minuti con MoneyViz

La crescita del mercato delle criptovalute non è una notizia di oggi, nonostante il livello record raggiunto da Bitcoin nelle ultime settimane possa far credere il contrario. In realtà già nel 2023 nel nostro Paese diverse persone hanno acquistato, venduto e gestito asset digitali.

E se anche tu rientri tra queste, è probabile che abbia bisogno di un aiuto professionale per metterti in regola con il Fisco. A questo proposito ti segnaliamo il servizio 100% Made in Italy chiamato MoneyViz, grazie al quale è possibile ottenere il Modello Redditi Precompilato per eToro in meno di cinque minuti.

Perché scegliere MoneyViz

Partendo dal presupposto che i conti trading vanno dichiarati anche se il deposito è inferiore ai 5.000 euro o non si sono effettuate operazioni nel corso dell’anno (né si sono maturate plusvalenze), la soluzione migliore per evitare multe causate da calcoli fiscali approssimativi o perfino errati è quella di affidarsi a dei veri professionisti.

Gli stessi che collaborano con MoneyViz, che tra i suoi servizi offre il calcolo dell’imposta sostitutiva da pagare, il totale delle plusvalenze effettuate, la somma dei redditi ordinari e delle plusvalenze valutarie. Inoltre permette di compilare il Quadro RW e va a determinare l’importo dell’IVAFE.

Inoltre offre il fac-simile del Modello Redditi Precompilato per eToro, così da inviarlo direttamente al proprio commercialista o da usare per la dichiarazione dei redditi in autonomia.

Puoi beneficiare dei servizi di MoneyViz a partire da 39 euro l’anno con il piano Self Service. Tra le altre cose, potresti prendere in considerazione anche il piano Servito, al momento in offerta a 129 euro l’anno anziché 167 euro grazie al 22% di sconto.