Ottieni fino a 1.600 euro di sconto su queste fotocamere Fujifilm

Fujifilm ha appena lanciato un’ottima promozione, perfetta per chi vuole rinnovare la propria attrezzatura fotografica oppure fare qualche acquisto prima delle vacanze estive. Acquistando da uno dei rivenditori autorizzati una fotocamera GFX100S o GFX50S II è possibile ottenere fino a 1.600 euro di sconto in cassa.

Fotocamere professionali Fujifilm in super sconto

Instant Rebate, questo il nome della promozione Fujifilm, è valida fino al 30 settembre 2024. Per chi sceglie di acquistare il modello GFX100S, lo sconto è di 1.600 euro, mentre per il modello GFX50S II e la sua variante GFX50S II KIT GF35-70mm, si parla di 1.000 euro di sconto, che viene applicato direttamente in cassa oppure durante il checkout della transazione online.

La promozione è infatti valida sia nei negozi fisici che in quelli online, limitati ai rivenditori autorizzati. Entrambe le fotocamere sono di ottima fattura, perfette da portare con sé ovunque grazie al design leggero e compatto.

Naturalmente le caratteristiche tecniche cambiano tra i due modelli: GFX100S è molto più prestante, grazie a un sensore da 102 MP; GFX50S II, con i suoi 51.4 MP, è adatta a chi cerca un dispositivo professionale e al tempo stesso più economico.

I prezzi di listino delle due fotocamere si aggirano attorno ai 6.000 euro per il modello GFX100S e 3.000 euro per il modello GFX50S II: grazie allo sconto Fujifilm fino a 1.600 euro, quindi, è possibile portarsi a casa un’ottima fotocamera risparmiando significativamente.

La promozione Instant Rebate è valida fino al 30 settembre, presso i rivenditori autorizzati che puoi consultare nella pagina della promozione: sono dislocati in tutta Italia, ma alcuni offrono anche la possibilità di acquistare online. Lo sconto verrà applicato in cassa o al checkout.