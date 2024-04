Ottieni 3 mesi gratuiti di Revolut Premium per scoprire tutti i suoi vantaggi

Se viaggi spesso all’estero per scoprire nuove mete o per lavoro, e sei alla ricerca di un conto online che ti supporti al meglio, ti consigliamo di provare Revolut, il conto online che include un’assicurazione di viaggio e innumerevoli vantaggi sulle operazioni bancarie all’estero, compresa la conversione di somme illimitate di denaro in più di 29 valute senza commissioni di cambio.

Abbiamo scritto “provare” perché oggi puoi iscriverti gratis a Revolut e ottenere tre mesi gratuiti del piano Premium: al termine puoi scegliere se rinnovare a 9,99 euro al mese oppure disdire senza alcun costo aggiuntivo.

Come ottenere 3 mesi gratuiti di Revolut Premium

Per avere 3 mesi di Revolut Premium gratis completa l’iscrizione tramite questa pagina: tutto quello che devi fare è inserire il numero di cellulare e premere sul pulsante Inizia subito. Poco dopo riceverai un link univoco, attraverso cui eseguire il download dell’app Revolut.

Una volta completata l’installazione, registrati su Revolut aprendo un nuovo conto online in pochi semplici passaggi. Poco dopo riceverai un avviso per effettuare l’upgrade al piano Premium: in automatico si avvierà il periodo di prova gratuito della durata di 3 mesi, al termine del quale potrai scegliere se rinnovare o annullare l’abbonamento.

Tra i vantaggi più significativi si annoverano la semplificazione delle spese quotidiane, un’assicurazione di viaggio completa, più tassi di cambio convenienti quando spendi all’estero nella valuta locale. A tutto questo si aggiunge una protezione a tutto tondo, con il team di Revolut impegnato nel mantenere al sicuro conto e dati di ciascun utente.

Per ottenere 3 mesi gratis di Revolut Premium vai su questa pagina del sito ufficiale e completa l’iscrizione. La promozione è valida fino al 31 dicembre 2024.