Osmo Pocket 3 UFFICIALE: video MOZZAFIATO in 4K a 120fps

La nuovissima Osmo Pocket 3 è equipaggiata con un potente sensore CMOS da 1 pollice, offrendo dettagli sorprendenti per un dispositivo tascabile. Un touchscreen da 2 pollici orientabile ed una messa a fuoco rapida full-pixel permettono di scegliere tra l’orientamento orizzontale e verticale.

Non è tutto: Osmo Pocket 3 supporta video in 4K/120fps, stabilizzazione meccanica a 3 assi ed una serie di funzionalità che rendono questo dispositivo ideale per catturare ogni momento della propria vita.

Caratteristiche e prezzo di Osmo Pocket 3

Il sensore CMOS da 1 pollice di Osmo Pocket 3 garantisce una definizione sorprendente in molteplici condizioni di luce. La registrazione in 4K/120fps offre risultati di altissimo livello, catturando anche il minimo dettaglio e ponendo le basi per slow motion estremamente fluidi. L’apparecchio si distingue anche negli scatti notturni, restituendo chiarezza e colori naturali. La Pocket 3 ottimizza l’esposizione per tonalità della pelle luminose e dispone di funzionalità professionali come D-Log M a 10 bit e HLG a 10 bit per catturare scene con alta gamma dinamica e colori vividi.

Osmo Pocket 3 è una fotocamera compatta e versatile, facilmente trasportabile dato il suo minimo ingombro. Il touchscreen OLED da 2 pollici consente un controllo efficace ed intuitivo. La messa a fuoco rapida full-pixel e la modalità Product Showcase rendono un gioco da ragazzi effettuare riprese di soggetti in movimento. Da sottolineare anche la presenza della stabilizzazione meccanica a 3 assi, che assicura riprese fluide in ogni contesto, e del sistema ActiveTrack 6.0, che offre modalità di tracciamento avanzate per video di qualità impeccabile.

Anche per quanto riguarda il comparto sonoro, non manca davvero nulla. La Pocket 3 vanta ben tre microfoni integrati per una registrazione audio stereo omnidirezionale e con riduzione del rumore: l’apparecchio identifica facilmente le fonti sonore anche in ambienti rumorosi, come i concerti. Non manca lo standard USB per connessioni rapide con microfoni esterni ed auricolari. Grazie ai moduli Wi-Fi e Bluetooth integrati, la fotocamera può collegarsi a due trasmettitori per DJI Mic 2 ottenendo registrazioni a dir poco perfette.

Osmo Pocket 3 offre un rapido processo di ricarica, raggiungendo l’80% in soli 16 minuti, il che significa fino a 2 ore di registrazione. Una carica completa consente di catturare fino a 116 minuti di video in 4K/60fps o fino a 166 minuti a 1080p/24fps, estendendo il tempo a disposizione per catturare i tuoi momenti preferiti. DJI Osmo Pocket 3 è disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 549 euro (anche in 3 rate da 183 euro) oppure, nel caso preferissi, il dispositivo può essere acquistato allo stesso prezzo su Amazon.

