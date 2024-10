Ordine Lidl Parkside? Attento, potrebbe costarti tutto!

Ultimamente i cybercriminali si stanno inventando di tutto pur di ottenere dati personali e denaro degli utenti. Da qualche ora si sta diffondendo a macchia d’olio una mail molto pericolosa che sembra essere stata inviata da Lidl e che parla di un presunto ordine Parkside. Il metodo di aggancio dell’utente è singolare e sottile.

Infatti, nell’oggetto della mail si legge: “Il vostro ordine è stato spedito! Set da 3 pezzi Parkside“. Un messaggio del genere cattura subito l’attenzione del destinatario anche perché sicuramente non ha un ordine in corso con Lidl di questi prodotti. Aprendo la mail arriva l’esca gettata dai criminali del web.

Sotto un grande logo ufficiale Lidl si legge “Sei il nostro vincitore!” di un set da 3 pezzi Parkside. Questo marchio è ormai famoso proprio per l’ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti. Oggetto del regalo sarebbe un set di elettroutensili di questo marchio legato al discount più famoso.

Lidl sta regalando Parkside? La nuova truffa phishing costa tutto

Quindi è chiaro che Lidl non sta regalando un set da 3 pezzi Parkside. Si tratta di una pericolosa truffa phishing, come quella su Telepass, che fa leva su un regalo costoso che puoi ricevere senza fare nulla, solo cliccando su un link per richiederlo. Un’avvertenza anticipa quello che succederà dopo aver cliccato: “Potrebbero essere applicati costi di consegna“.

Infatti, il link rimanda a una pagina fraudolenta dove inserire i propri dati personali e i dettagli di pagamento. La carta di credito è richiesta per pagare un piccolo contributo per le spese di spedizione solitamente del valore simbolico di 2€. In questo modo i criminali riescono a ottenere anche il metodo di pagamento dell’utente per rubare i suoi risparmi.

Il nostro consiglio è quello di non cliccare mai su link contenuti in email di questo tipo. L’utilizzo di brand famosi, come Lidl, e di premi interessanti, come Parkside, è l’esca perfetta utilizzata dai cybercriminali che fanno leva sulla possibilità di vincere regali costosi senza fare nulla.