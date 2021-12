Ordina un iPhone 13 Pro Max, riceve cioccolata e carta igienica

Immaginate di aver speso oltre 1200€ per un nuovo melafonino di zecca; lo ricevete ma non aprite il pacco. A Natale, di buona lena, vi svegliate e scartate il tutto. Al posto del device trovate della carta igienica e della cioccolata. Fa ridere? Sì, se lo scherzo lo ha fatto il vostro amico nascondendovi il device in un altro luogo. Ecco, ora immaginate che questo non sia una burla, anzi. È quello che è accaduto davvero ad un uomo. Questa è la storia completa.

La truffa dell'iPhone 13 Pro Max

Un uomo ha ricevuto un paio di cioccolatini Dairy Milk Oreo e della carta igienica invece dell'iPhone 13 Pro Max che aveva ordinato. Da brivido.

In una strana svolta degli eventi, un acquirente è rimasto sbalordito quando ha ricevuto un paio di cioccolatini Dairy Milk Oreo. Ora, durante i giorni festivi in ​​corso, nessuno sano di mente direbbe di no a un po' di dolcezza, ma questi cioccolatini sono costati all'utente più di 1200€. Perché una cifra simile? Semplice: questi dolciumi sono stati inseriti nella scatola dell'iPhone 13 Pro Max al posto del device che aveva ordinato.

Nella confezione ha trovato due cioccolatini Dairy Milk Oreo da 120 g e della carta igienica che, a quanto dice l'uomo, “puzzava”. Sì, non solo la truffa, ma anche la beffa. Un gesto ignobile di qualcuno che, oltre ad essere un criminale, è anche stupido come un comodino.

Daniel Carroll, la persona che ha ordinato un iPhone 13 Pro Max del valore di oltre 1300€, afferma di aver seguito minuziosamente la consegna del suo telefono dopo che era stata posticipata di due settimane. Dopo aver aspettato così a lungo, è andato al magazzino DHL nel West Yorkshire per ritirare il pacco di persona. Fortunatamente, è stato in grado di ritirare il “pacco” lì. La fortuna però è stata del tutto fasulla: poiché dopo aver aperto il pacco, non è riuscito a trovare il suo iPhone 13 Pro Max. Al suo posto, c'erano due cioccolatini Oreo al latte da 120 g insieme a della carta igienica usata.

Carroll, infuriato, è andato su Twitter e ha scritto:

Dopo un lungo weekend in cui un nuovissimo iPhone 13 Pro Max è rimasto bloccato nella rete @DHLParcelUK, fallendo qualsiasi tentativo di consegna venerdì-domenica, ho finalmente ritirato il pacco ieri da DHL Leeds e ho visto che il pacco è stato manomesso e il telefono nuovo (regalo di Natale) è stato sostituito con questa immondizia.

Ha anche condiviso le foto della bizzarra confezione e ha aggiunto che il rotolo di carta igienica “puzzava”. In un altro post, ha affermato che il telefono è stato ordinato il 2 dicembre tramite il sito Web ufficiale di Apple e che la prima data di consegna è stata riferita al 17 dicembre.

Secondo Mirrok UK, Daniel ha inoltre affermato:

Venerdì scorso, nel giorno in cui doveva essere consegnata, ho ricevuto diversi aggiornamenti contrastanti da DHL. All'inizio, diceva “in consegna”, quindi scansionato come “ritardato”, quindi di nuovo su “in consegna tra le 13:45 e le 14:45”. Sono rimasto a casa tutto il giorno e non è arrivato nulla. Sono andato sul sito per monitorare il tutto e ho scelto di ritirare il pacco dal loro deposito, e mi è stato consigliato che sarebbe stato disponibile per il ritiro sabato. Lunedì ho fatto un viaggio di 24 miglia fra andata e ritorno per ritirare il pacco. Quando sono tornato a casa ho potuto constatare che la scatola era stata manomessa perché il nastro era abbastanza allentato, ma poiché sentivo un po' alquanto leggero. Dentro c'era un rotolo di carta igienica industriale economico, che puzzava, e due barrette di Dairy Milk Oreo.

Finora, Daniel non ha ricevuto il suo iPhone 13 Pro Max, ma i funzionari di DHL affermano di essere in contatto con lui. Un portavoce del corriere ha dichiarato:

Stiamo indagando sul caso in via prioritaria e siamo stati in contatto con il mittente per garantire che un prodotto sostitutivo arrivi al signor Carroll.

Sebbene si tratti di un incidente piuttosto sfortunato, purtroppo non si tratta di un evento isolato e spesso assistiamo a tali contrattempi, che sono una domanda seria al giorno d'oggi in cui le transazioni online e lo shopping online sembrano essere diventati una norma.

Per quanto riguarda l'iPhone 13 Pro Max di Carroll, speriamo che riceva presto il suo telefono di punta.