Oral-B Smart 4 in OFFERTA a TEMPO al 62% su Amazon, ora solo 49€

L’igiene orale è una delle cose più importanti della giornata e non sempre lo spazzolino tradizionale garantisce una pulizia eccellente. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione davvero notevole. Se vai su Amazon puoi mettere nel tuo carrello lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 a soli 49,99 euro, invece che 129,98 euro.

Posso assicurarti che non ci sono errori di prezzo e nemmeno di scrittura. Siamo di fronte uno sconto pazzesco del 62% che in questo momento permette di risparmiare circa 80 euro sul totale. È davvero una promozione fuori di testa e non è certo da farsela scappare.

Oral-B Smart 4 a prezzo sconvolgente su Amazon

Lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 garantisce una pulizia molto più efficace rispetto a uno spazzolino tradizionale. Grazie alla sua testina rotonda riesce ad avvolgere ogni singolo dente per una pulizia profonda. Inoltre non danneggia le gengive. Ad esempio gode di un sensore della pressione che ti avvisa quando eserciti troppa forza.

Possiede un timer che vibra ogni 30 secondi per 4 volte per indicarti quando il momento di cambiare zona dove spazzolare e così avere una pulizia perfetta. Potrai scegliere tra 3 modalità di spazzolamento in base alle tue esigenze. La batteria dura oltre due settimane con una ricarica completa e il caricatore lo troverai direttamente in confezione. Inoltre avrai incluso nel prezzo una bellissima custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B.

Che stai aspettando dunque? È chiaro che a questa cifra l’offerta non potrà durare. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 a soli 49,99 euro, invece che 129,98 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.