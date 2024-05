Ora si può creare una regia live con iPhone grazie a Final Cut per iPad

Pochi giorni fa si è tenuto l’evento “Let Loose” di Apple dedicato ai nuovi tablet della compagnia. Nel corso dello show, la società ha anche mostrato al mondo la nuova applicazione di Final Cut Pro aggiornata per iPad e l’applicazione Final Cut Camera con la quale si possono fare vere e proprie regie live.

La nuova iterazione del software di editing video del colosso di Cupertino è stata pensata per funzionare appositamente con i tablet della società, e nello specifico, presenta features speciali per iPad Pro M4.

Final Cut Pro e Final Cut Camera: la combo per i professionisti

La nuova funzionalità “Live Multicam” permette agli utenti di registrare – in simultanea – fino a quattro nuove inquadrature in una stessa scena, usando iPhone e iPad collegati. Per questo quindi, l’azienda ha creato un’applicazione per smartphone tutta nuova; si chiama Final Cut Camera e permette di registrare in live delle clip che vengono inserite, in automatico, su Final Cut Pro per iPad.

Così facendo quindi, si può ricreare una regia mobile con quattro melafonini e un tablet; semplicemente un sogno per i professionisti del settore. Con l’app poi si può regolare l’esposizione della scena, la messa a fuoco, il bilanciamento del bianco, l’ISO, la velocità dell’otturatore e perfino la lunghezza focale. Le clip quindi, vengono passate in tempo reale su Final Cut Pro e sostituite poi con i file a piena risoluzione, perfetti per l’editing.

Final Cut Camera è un’app, come detto, disponibile su App Store e funziona come software stand-alone. non ha bisogno di Final Cut Pro per funzionare. Può anche essere utilizzata come app per acquisire video con controlli manuali precisi. Supporta anche i progetti esterni su un device esterno così non si deve occupare spazio su iPhone o iPad.

Citiamo invece il processore M4 che permette di funzionare ancora più velocemente rispetto al passato e supporta più flussi di file in ProRES RAW rispetto al chip M1. Final Cut Pro funziona anche con Apple Pencil Pro e aggiunge il supporto per nuove features e nuovi strumenti.

Se volete preordinare il nuovo iPad Pro (2024), nella sua iterazione color “nero siderale”, con 256 GB di memoria interna, schermo da 11″, sappiate che lo potrete fare su Amazon; costa 1219,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.