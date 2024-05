Tablet Blackview: 8GB RAM, 128GB memoria e slot per scheda Sim (119€)

Oggi ho deciso di segnalarti questa offerta davvero eccezionale che ti permette di avere il Tablet Blackview 11 SE da 10,36 pollici e con Android 12 a soli 119,99 euro. L’offerta la trovi solo su Amazon e visto il prezzo dovrai essere veramente veloce.

Un dispositivo sicuramente pensato per gli utenti che vogliono spendere poco ma che è anche in grado di regalare prestazioni eccellenti. Ha un design compatto e leggero molto bello esteticamente e con una cornice sottile. È dotato di un ottimo processore e di una memoria interna decisamente grande che potrai anche espandere. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Tablet Blackview: spendi poco e ottieni tanto

Senza girarci troppo in giro possiamo dire che qui è il prezzo che fa battere i nostri cuori ma non è tutto fumo negli occhi. Siamo di fronte a un tablet performante, dotato di un processore Octa-core che insieme ai suoi 8 GB di RAM, espandibile fino a 14 GB, garantiscono una velocità eccellente. Il sistema operativo Android 12 è fluido e intuitivo.

Avrai a disposizione un’archiviazione da ben 128 GB che potrai espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. Possiede un bellissimo display FHD+ da 10,36 pollici e una super batteria da 7680 mAh che dura lungo e si ricarica rapidamente. Gode di una fotocamera posteriore da 13 MP e di una frontale da 8 MP per scatti eccezionali.

Insomma il rapporto qualità prezzo di questo dispositivo è impareggiabile, quindi davvero uno dei migliori acquisti di oggi. Per cui vai subito su Amazon e fai tuo il Tablet Blackview 11 SE a soli 119,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.