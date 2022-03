Ora legale 2022: come cambiare orario su Android

Alle 2 di notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo scatterà l'ora legale e le lancette si sposteranno di un'ora in avanti: il sole, quindi, sorgerà e tramonterà un'ora più tardi e dà simbolicamente il via alla stagione primaverile.

Gli utenti muniti di uno smartphone (Android o iOS cambia poco) non dovrebbero preoccuparsi di cambiare l'ora, ma in alcuni casi potrebbe essere necessario procedere manualmente per spostare le lancette in avanti di un'ora.

Disclaimer: il pannello delle impostazioni mostrato nell'articolo più in basso fa riferimento ad Android 12 su Google Pixel 6. In linea di massima il pannello è disponibile nelle impostazioni di sistema di ogni smartphone Android sotto la voce Data e ora.

Ora legale: come impostarla su Android

Innanzitutto è necessario individuare l'icona delle Impostazioni del proprio smartphone e accedere poi al pannello Sistema > Data e ora, come mostrato nell'immagine sottostante. Il nostro consiglio è di spuntare la voce che vi permette di impostare automaticamente l'orario: in questo modo date compito ad Android di tenere il conto dell'orario e di spostarlo di un'ora in avanti durante la notte tra il 26 e il 27 marzo.

Normalmente questa impostazione è attiva di default, ma potrebbe capitare che per un motivo qualsiasi sia stata disattivata. In questo caso potete decidere di attivarla e lasciare fare tutto ad Android (scelta consigliata) oppure modificare manualmente l'orario. In questo caso dovete ricordarvi di spostare le lancette in avanti di un'ora: per farlo vi basta tappare sulla voce “Ora” e selezionare l'ora corretta – il nostro consiglio è di spostarla in avanti di un'ora prima di andare a dormire, così da svegliarvi al mattino con l'orario già aggiornato e soprattutto corretto.

L'ora legale farà risparmiare 190 milioni di euro

In relazione all'ultimo rapporto pubblicato da Terna, la società che gestisce la rete nazionale, nei sette mesi di ora legale si avrà un risparmio di circa 190 milioni di euro con un minor consumo di energia elettrica pari a 420 milioni di kilowattora; più o meno il fabbisogno medio annuo di 150mila famiglie. L'ora legale sarà in vigore per i prossimi sette mesi: torneremo a spostare la lancette indietro di un'ora domenica 23 ottobre 2022, quando entrerà in vigore l'ora solare.