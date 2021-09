OPPO Watch si trova in offerta su Amazon a 239,90€, lo sconto per la variante da 46mm è del 20% e corrisponde ad un risparmio di ben 60 euro.

Si tratta di uno smartwatch top di gamma dotato di caratteristiche tecniche interessanti e con sistema operativo Wear OS by Google. La cassa da 41 o 46mm è realizzata in metallo e c'è la possibilità di sostituire in cinturino, scegliento tra i vari modelli disponibili in acciaio, silicone, eco-pelle o tessuto.

Lungo il bordo dello smartwatch sono presenti 2 soli tasti, utili a navigare tra i menù di Wear OS, ovvero la versione da polso di Android. Non mancano Wi-Fi, Bluetooth, NFC e GPS, con ben 8 GB di spazio interno e 1 GB di memoria RAM.

Grazie al sistema di ricarica rapida VOOC, OPPO Watch si ricarica da 0 a 100% in pochi minuti e la batteria garantisce oltre un giorno di utilizzo intenso.

OPPO Watch è disponibile su Amazon a 239,90€, in versione con cassa da 46mm e cinturino in silicone nero. Nono manca la spedizione espressa Prime, con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.

