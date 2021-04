In queste ore è trapelato online un design relativo ad un brevetto di casa OPPO per un prodotto molto particolare; stiamo parlando di un gadget con schermi staccabili e rimovibili in stile Microsoft Surface Book.

OPPO: il brevetto di un prodotto rivoluzionario

OPPO ha cercato di offrire diversi form factor per i suoi prodotti in cantiere e ha recentemente svelato un paio di concept aventi un design unico. Pensiamo al rollable, ad esempio. In linea con ciò, l’azienda cinese ha ora richiesto un brevetto per dispositivo staccabile.

Un nuovo patent del brand cinese avente il numero di pubblicazione CN112470452A intitolato “Mobile Terminals and Hosts” è emerso online. Il dispositivo indicato in questo documento è un terminale con schermi staccabili e rimovibili, similare in tutto e per tutto al Surface Book di Microsoft.

L’abstract del brevetto mostra che il dispositivo include un corpo principale che sembra presentare una scanalatura che supporta il collegamento del display. La parte inferiore invece, dovrebbe essere la base del dispositivo mentre la parte superiore consisterebbe nell’unità display rimovibile.

OPPO aveva fatto domanda per brevettare uno smartphone pieghevole lo scorso anno e ora sembra che l’azienda abbia iniziato a lavorare su diversi tipi di nuovi dispositivi per attirare a sé l’attenzione delle masse; pensiamo ai nuovi schermi pieghevoli e ai display staccabili.

Pochi mesi fa, l’azienda aveva svelato un nuovo concept phone che è stato sviluppato in collaborazione con lo studio di design giapponese Nendo. Parliamo di uno slider phone con un design a tripla piega. La dimensione del display varierebbe da 1,5 pollici a 7 pollici, a seconda delle piegature.

C’è la possibilità di vedere il primo smartphone rollable rilasciato dal marchio in un prossimo futuro; si chiamerà OPPO X 2021 e, ad oggi, è stato in grado di colpire l’attenzione del pubblico e dei giornalisti in un modo incredibile.

