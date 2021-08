Il nuovo caricatore wireless di OPPO da 15 W è appena stato lanciato sul mercato per ¥ 99 (al cambio si parla di circa ​​15 dollari). Ma cos'è e come funziona?

OPPO: il caricatore che non ti aspetti super economico

Il gigante della tecnologia cinese ha svelato silenziosamente un nuovo caricabatterie wireless in Cina chiamato “OPPO Wireless Charger 15W“. È il caricabatterie wireless più lento dell'azienda ma diamo un'occhiata a cosa ha da offrire questo nuovo gadget appena presentato. Il prodotto è di forma circolare ed è disponibile in un'unica opzione di colore (bianco). Come suggerisce il nome, la sua velocità di uscita massima è di 15 W e, quindi, ci troviamo di fronte ad un accessorio non particolarmente performante. Gli altri modelli venduti dall'azienda sono quello da 45W AirVOOC Wireless Charger e quello da 40W AirVOOC Wireless Charger.

Detto questo, il nuovo articolo porta il numero di modello OAWV03 e supporta il protocollo di ricarica wireless Qi. Quindi, può essere utilizzato per caricare quasi tutti i dispositivi con supporto per la ricarica wireless. Tuttavia, richiede almeno un adattatore di alimentazione compatibile con USB PD 2.0 per ottenere un'uscita di 15 W.

Per quanto riguarda il design, il caricabatterie non è solo compatto nelle dimensioni ma è anche estremamente leggero. Inoltre, è dotato di una finitura in pelle sulla superficie che tiene saldi anche gli smartphone più scivolosi dotati di una finitura in vetro. Non di meno, ha anche un indicatore LED.

Come qualsiasi altro prodotto di ricarica, viene fornito con sei livelli di protezione, vale a dire: da sovracorrente, protezione da sovratensione, da sovratemperatura, da sottotensione, elettrostatica e c'è anche il rilevamento di corpi estranei. Ultimo ma non meno importante, è dotato di una porta USB di tipo C e viene fornito con un cavo da USB di tipo A a USB di tipo C.

Prezzo e disponibilità

Il caricabatterie wireless OPPO da 15 W ha un prezzo di ¥ 99 ($ ​​15) in Cina. È già in vendita nel paese di origine dell'azienda. Al momento, non sappiamo se questo prodotto arriverà mai sui mercati globali.

