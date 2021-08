Il colosso cinese OPPO ha appena fondato il nuovo Camera Innovation Lab in India. Il produttore cinese di smartphone ha annunciato un nuovo centro per l'innovazione delle fotocamere presso la sua struttura di ricerca e sviluppo a Hyderabad, in India.

OPPO: a cosa serve il nuovo centro?

Il laboratorio fotografico lavorerà allo sviluppo di funzionalità ottimizzate per i mercati dell'India e dell'Asia meridionale. Inoltre, la compagnia lavorerà per mettere a punto le migliori soluzioni fotografiche grazie all'intelligenza artificiale e migliorare il software di imaging per fornire così un'esperienza utente più ricca e coinvolgente.

L'azienda afferma che il nuovo laboratorio di innovazione delle fotocamere si concentrerà sul miglioramento dell'applicazione delle soluzioni di bellezza utilizzando la tecnologia di ricostruzione facciale AI. Le soluzioni sviluppate dal team indiano saranno utilizzate in mercati globali come Medio Oriente, Asia meridionale, Giappone, Europa e Africa. Inoltre, il laboratorio svilupperà anche nuove soluzioni per la fotografia e la videografia. Il team studierà ulteriormente la tecnologia Full Dimension Fusion (FDF) Portrait Video System.

Dopo l'annuncio, Tasleem Arif, VP e Head, R&D OPPO India, ha dichiarato in un comunicato stampa:

Mentre lavoriamo per migliorare l'esperienza complessiva della fotocamera per i nostri utenti, il nostro obiettivo è la localizzazione di soluzioni globali e lo sviluppo di nuove soluzioni che possono essere globalizzate. Quello che svilupperemo nel laboratorio fotografico indiano finirà nelle mani degli utenti OPPO in tutto il mondo.

L'azienda testerà le telecamere in diverse scene artificiali e analizzerà i dati prodotti da quei campioni. Il luogo sarà dotato di macchine specializzate per il testing delle ottiche dei telefoni sotto diverse fonti di illuminazione.

Secondo Kaushal Prakash Sharma, Head, Camera Division, OPPO India R&D Facility:

Dotati di funzionalità AI, gli smartphone possono ora catturare immagini spettacolari a livello di fotocamere professionali. La ricerca e l'innovazione nel campo dell'imaging presso il laboratorio miravano a cambiare il modo in cui le persone usano i loro telefoni per registrare la propria vita. Con l'attrezzatura all'avanguardia, ottimizzeremo e genereremo un set di dati molto realistico e forniremo immagini di qualità avanzata e un'esperienza di ripresa video.

Sarà interessante vedere come queste nuove tecnologie miglioreranno l'esperienza fotografica sugli smartphone del brand cinese.

