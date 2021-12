Ultimo dell'anno a tutto OPPO con i super sconti eBay da urlo

eBay può davvero sconvolgerti e oggi lo fa con 4 offerte davvero uniche. Il mago dello shopping online ha fatto uscire dal cilindro magico delle offerte 4 smartphone OPPO incredibili. Ognuno di questi ha un prezzo da urlo come il top di gamma, l'incredibile OPPO Reno 6 5G 128GB che metti nel carrello a soli 369,90 euro, anziché 499,99 euro. Un affare con i fiocchi che vi farà finire bene l'anno vecchio e iniziare ancora meglio quello nuovo.

eBay a tutto OPPO con le offerte di fine anno che ti fanno risparmiare

Partiamo subito col botto. eBay in questi giorni è davvero unico e si possono fare affari speciali. Diamo il via alla rassegna dei migliori smartphone in offerta con questo low cost dall'animo top di gamma. Stiamo parlando dell'intramontabile OPPO A53s 128GB tuo a soli 156 euro, anziché 199 euro. Uno smartphone pronto all'uso, molto semplice e reattivo, con una batteria da 5000 mAh ad alta autonomia. Un compagno fidato che non ti abbandonerà mai.

Continuiamo con un altro gioiello, questo OPPO A74 5G 128GB tuo a soli 219,99 euro, anziché 299 euro. Un prezzo incredibilmente vantaggioso grazie agli sconti eBay che, nonostante sia passato il Natale, ha deciso di regalare ancora qualche giorno speciale ai suoi utenti. Si tratta di uno smartphone di buon livello dove qualità e prezzo si fanno l'occhiolino. Sono pochi i competitor che lo possono eguagliare visto il prezzo e la componentistica che offre. Insomma, un vero e proprio affarone.

Ecco ora uno smartphone che non ha nulla da invidiare ai migliori top di gamma. Infatti, puoi acquistare l'eccezionale OPPO Find X3 Lite 5G 128GB a soli 292 euro, anziché 499 euro. Incredibile il prezzo super vantaggioso per questo smartphone che ha di serie 8GB di Ram. Insomma, un mostro di potenza che non si stancherà mai anche se lo metterai sotto stress. In grado di soddisfare gli utenti più esigenti, offre in così tanta eleganza una straordinaria fotocamera da 64 megapixel e un display Touchscreen da 6.4 pollici che lo pongono ai vertici della sua categoria.

Infine, concludiamo con la star di queste offerte, l'insuperabile OPPO Reno 6 5G 128GB tuo a soli 369,90 euro, anziché 499,99 euro. Un top di gamma esagerato, uno smartphone stellare. Acquistarlo sarà la cosa migliore che farai. Inizia l'anno al meglio con al tuo fianco questo portento. Il suo miglior prezzo in assoluto, da vero e proprio best buy!