Realme ha recentemente ampliato il proprio portafoglio di dispositivi entrando nel mercato dei laptop con il lancio del suo Realme Book e ora l'azienda pare che sia pronta a svelare il suo primo tablet. Non di meno, sembra anche che la casa madre OPPO si stia preparando per commercializzare il suo primo dispositivo di grandi dimensioni.

OPPO: cosa sappiamo del nuovo tablet in arrivo?

Il tipster Digital Chat Station ha rivelato un'immagine del prossimo tablet OPPO insieme ad alcune specifiche chiave. Sembra che l'azienda cinese stia pianificando di posizionare il prodotto in arrivo nella fascia di prezzo medio-alta, così da sfidare i suoi rivali cinesi (Xiaomi Mi Pad 5, i tablet di Huawei, etc).

Dalla perdita, sembra che il tablet OPPO presenterà cornici strette attorno al display, simili a quelle viste sul MatePad Pro 12.6. Al momento, le dimensioni esatte dello schermo per il tablet di OPPO rimangono sconosciute.

Sembra che la fotocamera frontale del dispositivo si troverà in un del foro, quindi ci sarà un rapporto schermo-corpo molto elevato. Per quanto riguarda il software, il terminale eseguirà la ColorOS for Pad dell'azienda, una speciale iterazione della skin proprietaria pensata appositamente per i tablet del brand.

Il gadget verrà fornito con una barra dock e widget desktop che supportano operazioni rapide. Il nuovo sistema ColorOS 12 si concentra sull'IoT, quindi supporterà anche operazioni interconnesse con telefoni cellulari, orologi, cuffie e altri dispositivi.

Al momento, non ci sono informazioni sulla data di rilascio del suddetto prodotto; non sappiamo in quali mercati arriverà e se sarà disponibile per l'acquisto anche da noi.

Oltre a Realme e OPPO, è confermato anche che Vivo lancerà presto il suo primo dispositivo tablet sul mercato. È interessante notare che tutti e tre fanno parte dello stesso gruppo di società: BBK Electronics.

