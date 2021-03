Secondo quanto si apprende in rete, sembra che OPPO abbia in programma il rilascio di un tablet e di un notebook per questo 2021. Adesso, stando alle ultime indiscrezioni, pare che la compagnia stia già parlando con i fornitori; sono emersi ulteriori dettagli in merito alla sua prima gamma di tavolette smart prossime al debutto.

OPPO: ulteriori dettagli sui nuovi prodotti in arrivo

Un rapporto della pubblicazione cinese ITHome afferma che degli addetti ai lavori hanno rivelato che OPPO sia già in trattativa con i fornitori (presumiamo di componenti, ndr) per il suo primo tablet. Non sono stati menzionati nomi, quindi non sappiamo quali possano essere i partner dell’azienda cinese, ma vogliamo credere che la maggior parte di questi siano fornitori locali asiatici.

Molto è ancora sconosciuto sul primo tablet di OPPO. Il produttore sfiderà apertamente brand blasonati come Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Honor e molti altri ancora nel settore dei tablet. Il suddetto mercato, che da alcuni anni stava affrontando un calo, ha visto aumentare le vendite nel 2020 grazie alla pandemia che ha costretto le scuole a chiudere e gli studenti ad effettuare la didattica a distanza (DAD). Questo potrebbe essere il motivo per cui l’OEM cinese pensa che debba mettere in listino anche un tablet.

Ci aspettiamo che il primo prodotto di OPPO esegua Android fuori dalla confezione e che possa venire lanciato dapprima in Cina prima di raggiungere gli altri mercati. È stato anche riferito che Xiaomi prevede di lanciare quest’anno un nuovo modello della sua linea Mi Pad dopo un’assenza di oltre due anni dal settore.

Qualcosa bolle in pentola, ma c’è da dire che il segmento oggi, è più vivo che mai. La domanda è la seguente: arriverà anche da noi seguendo una commercializzazione simile a quella vista con i prodotti smartphone/smartwatch del brand? Staremo a vedere.

