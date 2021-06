Vivo ha appena confermato il suo l'ingresso nel mercato dei tablet; il lancio del primo prodotto si attende per il quarto trimestre dell'anno corrente.

Cosa sappiamo del primo tablet di Vivo?

Nessuna delle aziende del gruppo BBK Electronics è entrata nel settore dei tablet, ma stando a quanto si evince in rete, sembra che questo sta per cambiare. Realme ha già anticipato che il marchio lancerà presto un tablet e un computer portatile e ora apprendiamo che anche Vivo vuole unirsi “al carro”.

L'OEM cinese ha ora confermato che l'azienda entrerà nel mercato dei tablet, secondo quanto si legge da un nuovo rapporto proveniente da Tencent. Viene suggerito inoltre che il primo prodotto del brand sarà lanciato nel quarto trimestre di quest'anno.

È interessante notare che Vivo e il suo sottomarchio iQOO hanno già presentato dei tablet e notebook lo scorso anno dopo che le società avevano registrato marchi come Vivo Pad, iQOO Pad, iQOO Book e NEX Book.

Di recente, Vivo ha registrato il marchio Vivo Pad in Europa e il nome del prodotto è apparso anche nel database dell'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione Europea. In precedenza, era trapelato anche il design del suddetto device.

Le immagini emerse in rete suggeriscono che il dispositivo verrà fornito con un display a schermo intero senza notch nella parte superiore per la fotocamera frontale. Tuttavia, sul dispositivo non è visibile alcuna fotocamera frontale, il che è altamente improbabile. Quindi, resta da vedere dove verrà posizionata la lente snapper.

Sul retro, sembra che ci sarà una configurazione a doppia fotocamera con un flash LED e tutti i sensori saranno posizionati all'interno di un modulo di forma rettangolare. Ci sono tasti a bilanciere del volume a sinistra del frame laterale e un pulsante di accensione a destra.

Quando sarà lanciato, Vivo sarà tra i pochi produttori di smartphone con sede in Cina ad essere entrato nel mercato dei tablet, unendosi alla lista di Xiaomi e Huawei. Oltre a Vivo, iQOO e Realme, secondo quanto riferito, anche OPPO sta pianificando di lanciare presto il suo primo tablet sul mercato.

