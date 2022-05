OPPO Reno8 sarà il primo device a montare questo potente SoC Qualcomm?

A poco meno di un mese dall’arrivo di OPPO Reno7 nel nostro Paese – vi ricordiamo che l’ottimo medio gamma è disponibile su Amazon a un prezzo molto interessante -, scopriamo già alcune tra le più importanti caratteristiche di cui disporrà OPPO Reno8 al lancio.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete dal leaker WHY LAB, scopriamo che la nuova creatura di OPPO sarà molto probabilmente accompagnato dal fratello OPPO Reno8 SE e da una scheda tecnica molto interessante.

OPPO Reno8 monterà il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Si dice, infatti, che il nuovo smartphone del colosso cinese possa essere tra i primi a montare il nuovo, e non ancora annunciato, processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1; il nuovo SoC sarebbe atteso al lancio durante questo mese e dovrebbe essere la risposta di Qualcomm ai processori di fascia alta Dimensity 8000 e Dimensity 8100 di MediaTek.

Sebbene non ci siano indicazioni in merito, con tutta probabilità OPPO Reno8 avrà un design in parte ripreso da quello della precedente generazione ma con alcune importanti migliorie sotto il cofano.

Scheda tecnica (RUMOR)

Raccogliendo tutti i rumor e leak finora pubblicati in rete su OPPO Reno8, ci sono chiare probabilità che il device arrivi con un display OLED da 6.55 pollici con fotocamera punch hole, risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz (molto probabilmente senza tecnologia LTPO 2.0). Sul retro è atteso un modulo fotografico triplo con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e uno macro da 2 MP; frontalmente si parla di un sensore da 32 MP.

Sotto la scocca, oltre al sopracitato processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, è probabile la presenza di una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida su cavo di 65 o 80W, ma non ci sono informazioni affidabili da questo punto di vista. Infine, è quasi certo che lo smartphone OPPO arriverà con Android 12 e la personalizzazione ColorOS 12 sin dal primo avvio.