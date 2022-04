OPPO Reno7 sbarca in Italia e promette selfie di altissimo livello

Dopo essere già sbarcato su Amazon con una interessante promozione a corredo, il nuovo smartphone OPPO Reno7 è pronto a conquistare lo scettro di miglior smartphone in Italia per quanto riguarda la qualità dei selfie.

Il merito, infatti, è della presenza della fotocamera Ultra-Sensing Selfie che, grazie al sensore Sony IMX709, garantisce una qualità di scatto senza paragoni.

OPPO Reno7: caratteristiche e design

Le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone di OPPO lo pongono come uno dei migliori candidati per quanto riguarda la fascia economica del mercato, quella a cui i giovani guardano sempre con maggior interesse. Il colosso cinese ha pensato bene di munire la sua nuova creatura di un modulo posteriore triplo costituito da un sensore principale da 64 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un sensore microlens da 2 MP con ingrandimento 15x o 3ox; anche in questo caso troviamo la singolare funzionalità Orbit Light – un anello luminoso che abbraccia il sensore posteriore – che funge anche da LED di notifica quando la fotocamera è in funzione.

Il device non teme il confronto con gli altri big del settore nemmeno dal punto di vista del design, merito del singolare Ultra-Slim Retro Design che dona allo smartphone un carattere unico e distintivo. La colorazione Sunset Orange, che si affianca alla Cosmic Black, è un mix di design in fibra di pelle e vetroresina che conferisce un look & feel impareggiabile. Frontalmente è presente un buon pannello AMOLED da 6.4 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, certificazione Amazon HDR e YouTube HD per la fruizione dei contenuti multimediali al massimo della qualità, mentre sotto la scocca sottile appena 7.54 mm trova posto una batteria da 4500 mAh con tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC da 33W; essa permette di raggiungere il 100% di carica in appena 60 minuti.

Ad animare il tutto ci pensa il processore Qualcomm Snapdragon 680 accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB, mentre Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12 fin dalla prima accensione permette all'utente di sfruttare le uniche funzionalità aggiuntive sviluppate da OPPO come l'espansione virtuale della RAM fino a un massimo di 5 GB.

Prezzo e disponibilità

OPPO Reno7 è già disponibile in Italia su Amazon con un coupon di 20€ che fa crollare il prezzo del device ad appena 309€. A questa si aggiunge una interessante promozione valida fino al prossimo 21 aprile: