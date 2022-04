OPPO Reno8, già nuovi leak: monterà lo Snapdragon 7 Gen 1?

A distanza di pochi giorni dall’arrivo di OPPO Reno7 in Italia e su Amazon, sembra che il colosso cinese sia già avanti nei lavori per quanto riguarda lo sviluppo di OPPO Reno8 che, a seguito di un nuovo leak pubblicato dal sempre ben informato Digital Chat Station, dovrebbe montare un hardware molto interessante.

Infatti, in base alle primissime indicazioni pubblicate con un post su Weibo, il leaker ha avanzato la possibilità che il nuovo device possa arrivare sul mercato come il primo smartphone a montare il nuovo (e non ancora annunciato) processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1; si sa ancora poco (o niente) del SoC, ma a quanto pare la strategia di Qualcomm sarebbe quella di contrastare MediaTek sulla fascia media e in particolare i nuovi processori Dimensity 8000 e Dimensity 8100.

Secondo un leak OPPO Reno8 sarà il primo smartphone con il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

OPPO Reno8, conosciuto internamente con il codice prodotto “PGAM10”, dovrebbe montare un display AMOLED da 6.55 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, sensore di impronte integrato e una fotocamera punch hole molto probabilità con un sensore da 32 MP – non è ancora chiaro se erediterà il sensore Sony IMX709 presente su Reno7 o se ne monterà uno di nuova generazione.

Restando in ambito fotografico, con tutta probabilità OPPO Reno8 monterà un modulo triplo così costituito: sensore principale Sony IMX766 da 50 MP – lo stesso che troviamo su Realme GT 2 Series -, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro/di profondità da 2 MP. Atteso con RAM di tipo LPDDR5 e spazio interno di tipo UFS 3.1, il nuovo smartphone sembra che farà affidamento a una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W.

Quando sarà presentato OPPO Reno8?

Considerando l’arrivo della serie OPPO Reno6 durante il mese di maggio dell’anno scorso, è molto probabile che OPPO Reno8 verrà svelato entro il mese di giugno. Continuate a seguirci per scoprire nuove informazioni su quello che potrebbe arrivare come uno dei medio gamma di punta della seconda metà del 2022.