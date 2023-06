OPPO Reno8 5G: sganciato il RIBASSO anche su questo modello

Oggi è la giornata perfetta per acquistare uno smartphone, lasciatelo dire. Anche OPPO RENO8 5G è andato in promozione su Amazon e come farne a meno quando ha tutto quello che desideri da offrirti? Bello esteticamente quanto funzionale, se hai un budget non elevato ma vuoi comunque avere un telefono che ti faccia sentire al passo con i tempi, eccotelo servito.

Lo sconto pari all’11% fa scendere il prezzo di una cinquantina di euro che non sono pochi. Se sei interessato ecco che ti porti a casa questo gioiellino a soli 399,90€. Collegati immediatamente su Amazon dove lo acquisti.

Le spedizioni, se hai un abbonamento Amazon Prime, sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

OPPO Reno8 5G, lo smartphone che brilla di luce propria

Lo puoi acquistare in Shimmer Gold o Shimmer Black così lo abbini anche ai tuoi gusti. Nonostante il cambio di look non ti preoccupare: al suo interno non cambia niente ma anzi, ti stupisce in tutto e per tutto. Per chi consiglio questo smartphone? Per chi non vuole spendere una cifra esosa ma vuole comunque avere qualità e nessun limite.

Hai a portata di mano un bellissimo display AMOLED a 90Hz e risoluzione avanzata per gaming, streaming, applicazioni e chi più ne ha, più ne metta. Pensa che hai a portata di mano 256GB di memoria e 8 GB di RAM quindi non hai limiti.

Tripla fotocamera posteriore per fotografie perfette anche di notte e selfie cam da 32 megapixel che ti riprendere in qualità superiore. Insomma: pronto a scattare selfie da far paura?

Batteria che ti porta a sera, connettività 5G e garanzia da 24+6 mesi. Che ti devo dire, hai l’occasione sotto mano.

OPPO Reno8 5G è lo smartphone da non farti scappare: acquistalo ora su Amazon grazie al ribasso e pagalo appena 399,90€. Un solo click per aggiungerlo al carrello.

Lo ricevi a casa senza costi aggiuntivi e in uno o due giorni con le spedizioni Prime attive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.