OPPO ha appena presentato il suo nuovo Reno6 Z, che come gli altri telefoni della serie Reno6, è realizzato con il processo Reno Glow.

Reno6 Z: tutti i dettagli

L'OPPO Reno6 Z presenta un display 6,4 pollici AMOLED FHD + in cui è integrato uno scanner per le impronte digitali e un foro che ospita una selfie-camera da 32 megapixel. La tripla fotocamera disponibile sul retro del telefono presenta una fotocamera principale da 64 megapixel, un sensore superwide da 8 megapixel da 119 gradi e uno da 2 megapixel per scatti macro.

Per quanto riguarda l'autonomia energetica, l'OPPO Reno6 Z trae energia da una batteria da 4.310 mAh dotata di supporto per la ricarica rapida VOOC 4.0 da 30 W. Sotto il cofano del nuovo telefono dell'azienda cinese troviamo il chip Dimensity 800U, associato a 8 GB di RAM (e fino a 5GB di RAM virtuale) e 128 GB di storage interno. Sul dispositivo sono disponibili anche le consuete funzionalità di connettività, tra cui un jack audio da 3,5 mm; dal punto di vista del sistema operativo, il terminale funziona con Android 11 con interfaccia proprietaria ColorOS 11.1.

Per quanto riguarda il prezzo, OPPO non si è ancora manifestato: in ogni caso la cifra da versare per mettere in tasta il Reno6 Z dovrebbe aggirarsi intorno ai 350 euro (al cambio). Infine, lo smartphone è disponibile in due tonalità, vale a dire Aurora e Stellar Black.

