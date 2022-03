OPPO Reno5 5G con Snapdragon 855? Ecco il modello messo da parte

A fine dicembre del 2020 venivano presentati OPPO Reno5 5G e OPPO Reno5 Pro 5G, smartphone che hanno raggiunto un discreto successo per via di una scheda tecnica bilanciata, un buon design e un prezzo di vendita d’effetto. In queste ore, però, apprendiamo che OPPO aveva in mentre una strada completamente differente per il modello OPPO Reno5 5G che prevedeva la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 855 invece del SoC Qualcomm Snapdragon 765G di cui invece dispone tuttora.

Un utente su Twitter ha pubblicato le immagini di questa particolare variante di OPPO che non è mai stata presentata sul mercato.

OPPO Reno5 5G sarebbe dovuto arrivare con il SoC Qualcomm Snapdragon 855

Sebbene caratterizzato dello stesso design, la presenza del vecchio processore Qualcomm Snapdragon 855 aveva costretto l’azienda a fare scorta anche del modem Snapdragon X50: ricordiamo che lo Snapdragon 855 non dispone di un modem 5G integrato come invece troviamo nella nuova generazione di processori Qualcomm.

Unreleased OPPO Reno5 5G Snapdragon 855 version instead of the already existed Snapdragon 765G pic.twitter.com/BwgHfyw8oO — Da perfect pfp (@chunvn8888) March 28, 2022

Con ogni probabilità OPPO è stata costretta a mettere da parte questa variante per i problemi legati all’approvvigionamento di componenti: la scarsità di questi materiali ha iniziato a incidere pesantemente sull’intero mercato mobile proprio a partire dal 2020. Con tutta probabilità il colosso cinese ha quindi dovuto rivedere le proprie strategie e puntare invece al processore Qualcomm Snapdragon 765G che, contrariamente allo Snapdragon 855, è munito di un modem 5G.

OPPO Reno5 5G con lo Snapdragon 855 avrebbe avuto quasi le stesse prestazioni del processore MediaTek Dimensity 1000+ presente su OPPO Reno5 Pro 5G, ma la storia ci ha mostrato invece che la scelta del modello Snapdragon 765G ha creato il giusto “scalino” tra il modello base e quello più prestante. Ricordiamo, infine, che il modello monta un display OLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, 8/12 GB di RAM con 128/256 GB di spazio interno, una fotocamera quadrupla sul retro, una batteria da 4300 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 65W e Android 11 con la ColorOS 11.