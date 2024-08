OPPO Reno11 F 5G, prezzo fenomanele: su Amazon a soli 248,71 euro

L‘OPPO Reno11 F 5G è uno smartphone di fascia media che, attualmente in offerta su Amazon a 248,71 euro (con uno sconto del 13% rispetto al prezzo originale), rappresenta una scelta molto interessante per chi cerca un dispositivo versatile e performante, senza per questo dover investire cifre elevate.

Questo smartphone è dotato di un display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo significa che lo schermo offre colori vividi, neri profondi e una fluidità nelle animazioni e nel scrolling che è notevolmente superiore a quella dei display tradizionali a 60Hz.

Sul fronte delle fotocamere, l’OPPO Reno11 F 5G offre un comparto fotografico molto versatile. La tripla fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 64 MP, un ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Ottima anche la fotocamera frontale da 32 MP, situata in un piccolo foro sul display, e ideale per selfie di alta qualità e videochiamate nitide.

Uno dei punti di forza di questo smartphone è la batteria da 5000 mAh, che assicura un’autonomia prolungata, capace di coprire senza problemi un’intera giornata di utilizzo intenso. Supporta anche la ricarica rapida, permettendo di ricaricare rapidamente lo smartphone quando necessario.

Per quanto riguarda le prestazioni, il Reno11 F 5G è equipaggiato con 8 GB di RAM, espandibili virtualmente fino a 16 GB grazie alla tecnologia di espansione della RAM (con opzioni di 4 GB, 6 GB o 8 GB aggiuntivi). Questo, abbinato a 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 2 TB tramite microSD, garantisce un’esperienza fluida anche durante l’esecuzione di applicazioni più pesanti. Nel complesso, un gioiellino davvero niente male: non perdere questa offerta e acquistalo ad un super prezzo!