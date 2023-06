OPPO Reno 8 Pro quasi a metà prezzo: foto PAZZESCHE, prestazioni WOW (-345€)

OPPO Reno 8 Pro è uno smartphone 5G spettacolare, che fa del comparto fotografico il suo principale punto di forza. Scatti mozzafiato in qualsiasi contesto, anche di notte. Merito dei sensori, ma anche del chip dedicato propri all’elaborazione d’immagine. Naturalmente, si tratta di un device che non scende a compromessi nemmeno con il resto della scheda tecnica. Un display eccellente, con refresh rate fino a 120Hz, e un sistema di ricarica rapida assurdo, che si spinge fino a ben 80W.

Non perdere la ghiotta occasione eBay del momento e risparmia quasi il 50% sull’acquisto di questo ottimo device premium. Completa l’ordine al volo per prenderlo a 454,90€ invece di 799,99€: in totale, risparmi 345€ e le spedizioni sono anche super veloci e gratuite, garantite in pochi giorni. Fai in fretta: ancora poche unità a disposizione.

Un design elegante e raffinato, perfetto per chi desidera avere uno smartphone che sia oggettivamente “bello”, oltre che potente. Sul posteriore, troneggia il comparto fotografico. Tre in totale i sensori, con il principale da 50MP (l’ottimo Sony IMX766) al quale ne è affiancato uno ultra grandangolare e uno per le macro. Provalo in “punta e scatta”: ti sentirai subito fotografo, grazie agli eccellenti risultati che è in grado di offrire. Sperimenta quanto è potente di notte: realizzerai dei capolavori, senza essere esperto di fotografia. Non preoccuparti della memoria: a disposizione hai ben 256GB per conservare i tuoi ricordi.

Non limitarti alla multimedialità, però: su questo concentrato di tecnologia puoi fare affidamento per qualsiasi attività. Goditi un display AMOLED da 6,67″ con eccellente visibilità e refresh rate fino a 120Hz. Ancora, non preoccuparti dell’autonomia energetica: non solo la batteria è molto ampia (4500 mAh), a supporto c’è un sistema di ricarica incredibilmente veloce, da ben 80W. Incredibili le prestazioni, grazie al potente processore, affiancato da ben 8GB di memoria RAM di tipo LPDDR5.

Perché accontentarsi, se puoi avere uno smartphone premium com OPPO Reno 8 Pro, al prezzo di un medio di gamma qualsiasi? Sfrutta lo sconto eBay di quasi il 50% e portalo a casa a 454,90€ invece di 799,99€. Risparmi un sacco e le spedizioni sono assolutamente gratuite. Sii veloce però, ancora pochi pezzi in stock.

