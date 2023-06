OPPO Reno 8: nuovo MINIMO STORICO su Amazon (anche a rate)

Per acquistare un ottimo mid-range in questo momento è possibile fare riferimento alla nuova offerta Amazon dedicata a OPPO Reno 8. Lo smartphone di OPPO, infatti, è ora protagonista di una promozione da non perdere, con prezzo scontato a 399 euro e con possibilità di acquisto in 5 rate mensili (per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali). L’offerta porta lo smartphone al nuovo minimo storico. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

OPPO Reno 8: con quest’offerta è da prendere subito

Tra le specifiche tecniche di OPPO Reno 8 troviamo un display da 6,43 pollici con pannello AMOLED e risoluzione Full HD+ oltre a un processore MediaTek Dimensity 1300 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 80 W e di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM e ha un sensore di impronte digitali sotto al display. C’è anche il chip NFC. Lato software, invece, troviamo il sistema operativo Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare OPPO Reno 8 al prezzo scontato di 399 euro. La promozione garantisce un risparmio netto sul dispositivo che viene proposto al prezzo minimo storico, con possibilità di scegliere tra le due colorazioni disponibili. Il dispositivo è coperto da una garanzia extra di 6 mesi, per un totale di 2 anni e mezzo. L’offerta è accessibile dal link qui di sotto.

