OPPO Reno 8 Lite sta per arrivare: sarà questo il prezzo in Europa?

A distanza di qualche giorno dalla presentazione ufficiale di OPPO Reno 8 Series, in queste ore un interessante leak svela quello che potrebbe essere il prezzo al lancio in Europa di OPPO Reno 8 Lite 5G. Il nuovo smartphone di fascia media evidentemente non rientrato nell’evento di lancio dell’altro giorno potrebbe arrivare nel Vecchio Continente molto presto e con un prezzo decisamente interessante.

Infatti, in base alle prime indiscrezioni pubblicate su Twitter dal sempre ben informato tipster Paras Guglani, sembra che il nuovo medio gamma di OPPO possa arrivare in Europa al prezzo di circa 305 euro.

È questo il prezzo di OPPO Reno 8 Lite 5G per l’Europa?

Caratterizzato da un design molto simile a quello di OPPO Reno 7Z 5G, secondo alcuni si tratterebbe di un classico rebrand, il nuovo smartphone del colosso cinese arriverà in Europa con una scheda tecnica tipica dei device di fascia media di questo periodo.

Secondo gli ultimi rumor OPPO Reno 8 Lite 5G monterà un display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con sensore di impronte integrato, il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD, una fotocamera tripla posteriore con sensore principale da 64 MP, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W su cavo e Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.

In attesa di scoprire quando l’atteso device di OPPO sarà finalmente disponibile qui da noi, vi segnaliamo che l’ottimo smartphone Realme 9 5G con Snapdragon 695 5G è in offerta su Amazon a un prezzo niente male e monta lo stesso processore potenzialmente scelto anche per il nuovo device di OPPO.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 695 5G;

8 GB di RAM con 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD;

Fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 64 MP, sensore di profondità da 2 MP e sensore macro da 2 MP;

Fotocamera frontale da 16 MP;

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W su cavo;

Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.