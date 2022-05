OPPO Reno 8, un nuovo leak conferma un design che sa di "già visto"

Dopo le ultime notizie circa il passaggio di OPPO Reno8 da Geekbench, in queste ore il sempre affidabile e ben informato leaker Digital Chat Station ha parlato nuovamente del design del nuovo device di OPPO e anche dei processori che probabilmente saranno integrati nei nuovi device.

Con ogni probabilità durante il mese di giugno il colosso cinese presenterà ben tre nuovi device della linea Reno: OPPO Reno8, OPPO Reno8 SE e OPPO Reno8 Pro. I device, secondo le informazioni in possesso dal leaker cinese, dovrebbero montare rispettivamente i processori Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, MediaTek Dimensity 1300 e MediaTek Dimensity 8100.

Arrivano nuove conferme sul design di OPPO Reno8: sarà uguale a OnePlus 10?

Per quanto riguarda il design, Digital Chat Station è convinto che il nuovo device di OPPO sarà munito di una fotocamera punch hole nell’angolo superiore sinistro mentre per il modello Reno8 Pro verrà spostata al centro; per quanto riguarda il retro del device, invece, sarà molto probabilmente del tutto identico a quello di OnePlus 10 Pro – a tal proposito, proprio in queste ore il nuovo top di gamma di OnePlus è in offerta su Amazon.

Secondo le ultime indiscrezioni OPPO Reno8 Pro dovrebbe montare un pannello AMOLED da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, sensore di impronte integrato, il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con RAM di tipo LPDDR5 e spazio interno di tipo UFS 3.1, processore NPU MariSilicon X, Android 12 con la ColorOS UI e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display OLED da 6.55 pollici con a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con RAM di tipo LPDDR5 e spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore costituita da un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro/di profondità da 2 MP;

Fotocamera anteriore da 32 MP;

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo;

Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.1.

