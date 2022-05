OPPO Reno8 passa da Geekbench: sarà il medio gamma più potente?

Dopo l’ultimo rumor su OPPO Reno8, il nuovo e atteso smartphone di fascia medio alta del colosso cinese, in queste ore è stato scovato sul database di Geekbench confermando alcune delle indiscrezioni circa la sua scheda tecnica e soprattutto per quanto riguarda il processore.

Sin dai primi rumor, infatti, si è sempre detto che lo smartphone di OPPO sarà il primo al mondo a montare il nuovo e non ancora annunciato processore di fascia medio alto Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, atteso al lancio durante questo mese.

Geekbench conferma alcuni dettagli su OPPO Reno8, soprattutto lato processore

Ebbene, le informazioni presenti sulla famosa piattaforma di benchmark mettono in risalto un device costituito da processore octa core con il nome in codice “Taro” con clock di punta di 2.36 GHz: in tutta probabilità stiamo proprio parlando del nuovo SoC di Qualcomm.

Inoltre, il passaggio su Geekbench conferma la presenza del sistema operativo Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.1 e 8 GB di RAM.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display OLED da 6.55 pollici con a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con RAM di tipo LPDDR5 e spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore costituita da un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro/di profondità da 2 MP;

Fotocamera anteriore da 32 MP;

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo;

Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.1.

I consigli di Telefonino.net

Difficile consigliare un’alternativa allo smartphone di OPPO in quanto arriverà con un processore di fascia medio alta ancora non ancora svelato e soprattutto non disponibile sul mercato. Se siete alla ricerca di un device che vi assicura un’esperienza di utilizzo di alto livello a un prezzo molto competitivo, potete scegliere tra Google Pixel 6 in offerta oppure Samsung Galaxy S22 con caricabatterie incluso.