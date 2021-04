I primi render di OPPO Reno 5 A sono appena emersi in Rete e mostrano che lo smartphone verrà fornito di un modulo fotografico estremamente ricco.

Reno 5 A: ecco come sarà

OPPO Reno 5 A dovrebbe essere il prossimo smartphone della serie Reno 5 del marchio cinese, dato che i render del telefono sono appena emersi online: con molta probabilità, si tratterà di un telefono di fascia media e con specifiche minori rispetto a Reno 5 Z e un prezzo più economico.

A quanto pare, nel caso del Reno 5 A la società sembra aver optato per un sensore di impronte digitali montato sul retro e dal render di seguito si può notare il generoso comparto fotografico, che mostrano ben tre obiettivi.

Sebbene l’OPPO Reno 5 A abbia una sorprendente somiglianza con il Reno 5 Z, i dispositivi saranno molto probabilmente differenti su diversi aspetti. Ricordiamo che il 5 Z offre uno schermo AMOLED con il sensore delle impronte digitali sotto il display e il fatto che OPPO opterà per un sensore capacitivo per il terminale in arrivo indica che, probabilmente, il Reno 5 A sarà dotato di uno schermo LCD (che sembra ospitare una selfie-camera nell’angolo in alto a sinistra).

Sappiamo, inoltre, che il modulo della fotocamera principale dell’OPPO Reno5 A sarà composto da un sensore principale da 64 MP, accoppiato con molta probabilità ad un obiettivo ultra grandangolare e ad un sensore macro.

Purtroppo, è difficile dire cosa si nasconderà sotto il cofano dell’OPPO Reno 5 A, dato che indiscrezioni sul processore non sono ancora emerse; tuttavia, potremmo trovare a bordo del prossimo terminale cinese un chipset MediaTek Dimensity.

