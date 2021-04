Lo smartphone OPPO Reno5 Z (numero di modello CPH2211) è appena stato lanciato a Singapore. In termini di specifiche e design, il telefono assomiglia all’F19 Pro + 5G (numero di modello CPH2213), che ha debuttato in India il mese scorso. I principali punti salienti del Reno5 Z includono un display AMOLED, un chip Dimensity 800U, quattro fotocamere con sensore principale da 48 megapixel e una batteria decente con supporto per la ricarica rapida.

OPPO Reno5 Z: le specifiche tecniche

Lo smartphone misura 160,1 x 73,4 x 7,8 mm e pesa circa 173 grammi; è dotato di un display a perforazione con tecnologia AMOLED da 6,43 pollici che offre una risoluzione Full HD + di 1080 x 2400 pixel, un rapporto di aspetto 20: 9, una luminosità di 430 nits, una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, una frequenza di campionamento tattile da 135 Hz a 180 Hz e un lettore di impronte digitali posto sotto allo schermo. Il telefono offre un rapporto schermo-corpo di 90,8%.

Il chipset Dimensity 800U è presente sotto il cofano del device. Il processore è accoppiato a 8 GB di RAM LPDDR4x. Offre 128 GB di memoria nativa e funziona con il sistema operativo Android 11 basato su ColorOS 11.1. Non di meno, è presente uno slot per schede microSD dedicato per ulteriore spazio di archiviazione.

L’OPPO Reno5 Z ha una fotocamera da 16 megapixel per catturare i selfie. Il sistema a quattro fotocamere del telefono è dotato di una lente principale da 48 megapixel, un sensore ultrawide da 119 gradi e 8 megapixel, un obiettivo che gestisce gli scatti con profondità attiva da 2 Mpx e una macro da 2 megapixel.

Il terminale ha una batteria da 4,310 mAh che supporta la tecnologia VOOC Flash Charge da 30 W. Le altre funzionalità che possono essere trovate sul dispositivo includono supporto dual SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C e un jack audio da 3,5 mm. Presente però l’NFC e la fast charge cablata da 50W.

Prezzi e disponibilità di OPPO Reno5 Z

Il prodotto è arrivato con un prezzo di 529 SGD (circa 395 dollari al cambio) a Singapore. È disponibile in due colorazioni come Fluid Black e Cosmo Blue. Non sappiamo nulla in merito all’eventuale commercializzazione sul suolo europeo.

