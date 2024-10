Google Pixel 8a in offerta flash su Amazon: ora costa 384€

Il Google Pixel 8a è protagonista di una nuova offerta flash su Amazon ed è acquistabile al prezzo scontato di 384 euro, grazie a un coupon da 50 euro da applicare in pagina prima di aggiungere lo smartphone al carrello. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Lo sconto in questione terminerà alla mezzanotte di oggi, 27 ottobre (o anche prima in caso di esaurimento scorte). Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

Google Pixel 8a: un best buy per la fascia media

Il Google Pixel 8a è un vero e proprio best buy per chi cerca un mid-range compatto di ottima qualità. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Google Tensor G3, lo stesso utilizzato dai Pixel 8 e 8 Pro. Ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre a una doppia fotocamera posteriore. Lo smartphone ha la certificazione IP67, un sensore di impronte digitali e il supporto eSIM. Il sistema operativo è Android 15 con 7 major update garantiti.

Grazie all’offerta Amazon in corso in questo momento e al coupon da 50 euro da applicare in pagina, il Google Pixel 8a è ora disponibile al prezzo scontato di 384 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.