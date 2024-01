OPPO Reno 10 5G in OFFERTA LAMPO a 369,99€ (anche in 10 rate)

Il nuovo OPPO Reno10 5G, nella versione 8+256GB, è in offerta lampo sullo store ufficiale di OPPO a 369,99 euro. E con soli 2 euro in più, è possibile accedere al bundle che prevede una cover originale in policarbonato e il supporto per auto (il prezzo del bundle è 371,99 euro). Inoltre, è possibile pagare in 10 rate a interessi zero da 37,2 euro al mese con PagoDIL, oppure in 3 rate da 124 euro al mese senza interessi con Scalapay, beneficiando della consegna gratuita.

Tra i principali punti di forza del Reno10 5G di OPPO si annoverano il teleobiettivo per ritratti professionali, la batteria extra-large e il refresh rate fino a 120 Hz.

OPPO Reno10 5G in offerta lampo sullo store ufficiale di OPPO

Fin da subito OPPO ha messo in chiaro le cose: avanti tutta sui ritratti. Il Reno10 è un telefono che si rivolge non solo agli appassionati di fotografia in generale, ma soprattutto a chi nutre la passione dei ritratti.

Merito del potente teleobiettivo 2X con sensore da 32MP, il quale restituisce ritratti super professionali. Inoltre, il sistema camere sfrutta un nuovo algoritmo proprietario (OPPO Portrait Expert Engine) per offrire scatti nitidi e profondi.

A tutto questo si aggiunge una batteria da 5.000 mAh, in grado di mantenere carico il telefono fino a sera senza bisogno di andare alla ricerca di una presa di corrente. Senza dimenticare il sistema di ricarica SUPERVOOC 67W, che permette di ricaricare dallo 0 al 50% in appena quindici minuti.

Approfitta ora dell’offerta lampo dell’OPPO Store per acquistare il nuovo Reno10 al prezzo ribassato di 369,99 euro, anche in 10 rate a interessi zero.

