OPPO Pad: render, specifiche e foto dal vivo in un incredibile leak

Il leak di queste ore su OPPO Pad è forse il più esteso finora visto nonostante nelle scorse ore abbiamo scoperto importanti informazioni sul device dopo che il tablet è stato aggiunto su JD.com, uno dei più importanti rivenditori cinesi. Le immagini mostrano chiaramente un tablet dal forte sapore premium, merito evidentemente di una lavorazione unidoby con un telaio in alluminio e un ampio pannello touch con supporto a OPPO Pencil, la stylus in dotazione come accessorio.

OPPO Pad svelato completamente in un leak senza precedenti

Come avevamo ormai imparato in queste settimane, la scheda tecnica è quella che ci si aspetta da un device top di gamma: display ampio da 11 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, un processore Qualcomm di certo non all’ultimo grido ma comunque più che in grado di assicurare prestazioni elevate e quattro speaker stereo per un’esperienza di ascolto senza compromessi.

Il resto della scheda tecnica dovrebbe vedere la presenza di una memoria RAM molto probabilmente in tagli da 6/8 GB accompagnata da 256 GB, una fotocamera frontale da 8 MP e una posteriore singolare da 13 MP, una batteria da 8360 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W, Wi-Fi 6 e Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.

È ormai certo che il device sarà presentato il 24 febbraio assieme alla OPPO Find X5 series al MWC di Barcellona. In questi pochi giorni è probabile che torneremo a parlare del device per conoscere ulteriori dettagli non ancora noti, come il prezzo di lancio.