OPPO Pad si mostra, finalmente: Xiaomi Pad 5 trema?

È ormai quasi certo che OPPO Pad verrà ufficialmente svelato a fine mese assieme a OPPO Find X5 series che, lo ricordiamo, è attesa al lancio il 24 febbraio durante il MWC di Barcellona: quest'oggi, però, grazie a JD.com, uno dei più importanti rivenditori di elettronica in Cina, abbiamo l'opportunità di scoprire il design e le specifiche del primo tablet del colosso cinese.

Le specifiche e il design di OPPO Pad finiscono già in rete

L'immagine promozionale disponibile sulla pagina del rivenditore mette in bella vista solo la porzione frontale del device: è ben visibile un display da 11 pollici con risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Le cornici sembrano meno ottimizzate di quanto ci aspetteremo per un device evidentemente indicato per la medio alta del mercato, ma potrebbe dipendere da una falsa valutazione dovuta alle immagini pubblicitarie.

Il tablet misura 252 x 165 x 6.5 mm, monta il processore Qualcomm Snapdragon 870, 6 GB di RAM, una batteria con supporto alla ricarica rapida a 33W e Android 12 con ColorOS 12 fin dalla prima accensione. Al momento non ci sono ulteriori informazioni disponibili attraverso le immagini promozionali ufficiali, ma i dettagli provenienti dal suo passaggio da Geekbench parlano anche di una fotocamera frontale da 8 MP, una fotocamera posteriore da 13 MP e una batteria da 8080 mAh.

Con ogni probabilità il tablet di OPPO andrà a posizionarsi all'interno di una fascia di prezzo in cui è facile trovare l'ottimo Pad 5 di Xiaomi: con ogni probabilità i due colossi cinese faranno a gara per conquistare lo scettro di device più valido da acquistare.