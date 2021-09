Le specifiche tecniche del nuovo OPPO K9 Pro, i rendering e la data di rilascio sono appena emerse sul web grazie al portale di China Telecom.

OPPO K9 Pro: caratteristiche (RUMOR)

Il mese scorso è stato avvistato un telefono OPPO avente numero di modello PEYM00 con le specifiche e le immagini complete presso la piattaforma di certificazione cinese TENAA. Il marchio disponibile sul retro del telefono suggerisce ora che potrebbe debuttare come K9 Pro in Cina. Ora, il terminale è stato elencato nel database dei prodotti di China Telecom. Oltre a confermare il moniker, l'elenco ha anche rivelato i dettagli chiave del telefono.

L'OPPO K9 Pro ha un display AMOLED da 6,43 pollici con un design perforato. Offre una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2400 pixel e un formato 20:9. È dotato di uno scanner di impronte digitali posto sotto il display. Per i selfie, è presente una fotocamera frontale da 16 megapixel.

Il modulo fotografico orizzontale disponibile sul retro dello smartphone presenta un'unità fotocamera tripla così ripartita: 64 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel a sinistra e il marchio 09-K Pro a destra. Funziona su sistema operativo Android 11, che verrà sovrapposto all'interfaccia utente di ColorOS.

Il device sarà alimentato dal chipset Dimensity 1200. È dotato di una batteria da 4.500 mAh. La sua certificazione 3C ha rivelato che potrebbe essere spedito con un caricabatterie rapido da 65 W. Queste specifiche suggeriscono che sarà una versione rinominata del Realme GT Neo.

L'elenco afferma inoltre che OPPO K9 Pro debutterà in tre opzioni in Cina con 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione, 8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM + 256 GB di storage. Potrebbe arrivare in tre colorazioni: Glacier Overture, Obsidian Warrior, Neon Silver Sea.

