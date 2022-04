OPPO K10 e K10 Pro 5G, il sito ufficiale svela tutto prima del lancio

A poche ore di distanza dal rumor circa la scheda tecnica di OPPO K10 5G, oggi il sito ufficiale di OPPO ha pubblicato alcuni dettagli ufficiali sui modelli OPPO K10 5G e OPPO K10 Pro 5G; è stato anche confermato che i nuovi device saranno presentati giorno 24 aprile in un evento in Cina.

Le caratteristiche più importanti dei sopracitati device sono liberamente visibili dal sito web ufficiale della compagnia ovviamente legato al mercato cinese.

OPPO: il sito ufficiale svela in anticipo i modelli K10 5G e K10 Pro 5G

Non è la prima volta che la compagnia svela in anticipo alcune informazioni chiave dei suoi device mettendo online le pagine prodotto di smartphone non ancora presentati ufficialmente e, come vedremo, mancano all'appello caratteristiche piuttosto importanti.

Scheda tecnica OPPO K10

OPPO K10 5G è atteso con un pannello AMOLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e fotocamera punch hole, mentre sotto la scocca sappiamo già che sarà presente il processore MediaTek Dimensity 8000 e un singolare sistema di raffreddamento. Il device dovrebbe arrivare nelle colorazioni Ice Blue e Dark Night.

Scheda tecnica OPPO K10 Pro 5G

Venendo al modello OPPO K10 Pro 5G, con tutta probabilità sarà presente un pannello OLED con fotocamera punch hole ma non ci sono informazioni circa la risoluzione e la tipologia di frequenza di aggiornamento. Sotto il cofano, invece, OPPO ha scelto di affidarsi al “vecchio” processore Qualcomm Snapdragon 888 che sarà affiancato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 80W su cavo.

Posteriormente è ben visibile un comparto fotografico triplo così costituito: fotocamera principale Sony IMX766 da 50 MP con supporto OIS, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP con focale di 4 cm.