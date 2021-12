OPPO Inno Day 2021: cosa ci aspettiamo dall'evento di fine anno?

Quest'anno gli Inno Day di OPPO 2021 saranno dal 14 al 15 dicembre, due giornate al cardiopalma in cui il colosso cinese presenterà importanti novità sul mondo mobile e non solo.

Il tema dell'evento di quest'anno è “Reimagining the Future” – Reimmaginare il futuro, in italiano -, e avrà come protagonista la presentazione di un nuovo dispositivo di fascia alta: che si tratti del tanto atteso smartphone pieghevole?

Gli Inno Day di OPPO saranno il 14 e 15 dicembre 2021

È piuttosto singolare la modalità di invito che la compagnia ha scelto per quest'anno: si tratta del grande classico “Ventimila leghe sotto i mari“, un grandissimo romanzo fantascientifico scritto da Jules Verne. Gli utenti che vorranno partecipare all'evento potranno farlo anche in modalità virtuale, in remoto, così da assistere alla presentazione delle molte novità anche da casa.

Per quest'anno gli occhi sono tutti puntati su OPPO Find N, il tanto chiacchierato primo smartphone pieghevole a cui l'azienda starebbe lavorando già da un bel po'. Le ultime informazioni sul device parlano di un pannello da 8 pollici pieghevole verso l'interno con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, un pannello secondario esterno da 6.5 pollici con frequenza di aggiornamento a 60 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 888, una fotocamera posteriore con sensore principale IMX766 da 50 MP, un sensore secondario IMX481 da 16 MP, un sensore S5K3M5 di Samsung da 13 MP e un sensore selfie da 32 MP.

Questa dovrebbe essere la più grande novità che OPPO potrebbe presentare durante gli Inno Day di quest'anno. Noi, come sempre, vi terremo informati su tutte le più importanti novità che verranno annunciate durante gli eventi del 14 e 15 dicembre.