Come si chiamerà il primo pieghevole di OPPO?

Secondo il tipster Digital Chat Station, OPPO sta preparandosi per il debutto di un device pieghevole che potrebbe essere chiamato Find N 5G. Il post di Weibo fa anche riferimento alla serie di telefoni OPPO N dimenticata da tempo. Per chi non lo sapesse, questa line-up è stata la prima ad introdurre un dispositivo con la lente principale inserita su un modulo girevole motorizzato capace di fungere sia da selfiecam che da normale fotocamera.

OPPO Fold N 5G: cosa altro sappiamo?

Il tipster suggerisce che il device potrebbe disporre di un display pieghevole e di un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP per i selfie. Inoltre, il primo smartphone pieghevole di OPPO presenterà un design pieghevole verso l'interno. Si dice che si piegherà proprio come un tablet, al pari del Galaxy Z Fold3 e del Mate X2 di Huawei.

Il leaker dice che lo schermo esterno sarà leggermente curvo ai bordi. Avrà una frequenza di aggiornamento di 60Hz e un foro di perforazione centrato.

D'altra parte, il pannello fold interno supporterà una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e presenterà un foro nell'angolo superiore sinistro. La stessa fonte aveva precedentemente rivelato che il display principale da 8 pollici sarebbe stato di tipo LTPO. A quel tempo, il leakster aveva anche affermato che il device avrebbe ricevuto la ColorOS basata su Android 11 e che sarebbe stato alimentato dal processore Qualcomm snapdragon 888.

Inoltre, il nuovo post Weibo dell'informatore di oggi dice che il telefono avrà un sensore di impronte digitali montato sul frame laterale. Il suo post dice anche che il modulo della fotocamera posteriore del telefono assomiglierà a quello della serie OPPO Reno6.

Dulcis in fundo, il leaker rivela che il telefono ospiterà una tripla lente posteriore composta da un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, una lente IMX481 da 16 MP e un'ottica Samsung ISOCELL S5K3M5 da 13 MP. Infine, il dispositivo verrà fornito con una selfiecam da 32 MP. Ci aspettiamo di saperne di più sul prossimo smartphone pieghevole OPPO nei prossimi giorni, prima del suo debutto ufficiale.