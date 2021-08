OPPO ha in serbo un nuovo telefono avente il futuro processore midrange di casa MediaTek, il Dimensity 810. Anche se il chipmaker taiwanese deve ancora annunciare il suddetto SoC, ci sono già alcuni produttori pronti per lanciare i loro smartphone con la nuova CPU.

OPPO: cosa sappiamo del midrange con Dimensity 810?

Abbiamo già riportato la notizia secondo la quale un futuro telefono telefono Realme potrebbe essere lanciato con il Dimensity 810 sotto il cofano. Un recente leak però, ha ora rivelato che anche OPPO ha in cantiere un device con il medesimo SoC.

Secondo l'utente cinese Weibo che si fa chiamare Arsenal, la compagnia cinese sta realizzando un mediogamma con Dimensity 810 e pare che questo possa venir commercializzato a breve. Il post su Weibo afferma che il chipset dovrebbe avere prestazioni simili al Kirin 820.

La fonte continua dicendo che il telefono OPPO (attualmente senza nome) disporrà di un pannello LCD avente un'elevata frequenza di aggiornamento e una grande capacità della batteria.

Al contrario, MediaTek sembra avere un paio di nuovi chipset pianificati per il debutto a breve. Il mese scorso è stato riferito che una variante del Dimensity 1100 chiamata Dimensity 1100U sarebbe stato presto presentata sul mercato. Non di meno, la fonte ha affermato che il chipset a 6 nm è già in fase di test su un telefono di fascia media, ma l'identità del produttore è ancora sconosciuta.

Prevediamo che questi nuovi SoC e i nuovi device possano arrivare a breve sul mercato internazionale. Prima del debutto, potremo fare la conoscenza di ulteriori leaks, dettagli, rumor e indiscrezioni grazie alle fughe di notizie provenienti dai tipster cinesi. Restate connessi con noi.

