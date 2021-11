OPPO Foldable: quando verrà lanciato il nuovo smartphone pieghevole?

OPPO Foldable sarà il prossimo e già chiacchierato smartphone pieghevole dell'azienda cinese. Finora si è appreso poco riguardo al dispositivo e, soprattutto, in merito alla sua possibile data di lancio. Tuttavia, in base alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, ci sarebbero delle interessanti novità.

Non solo OPPO Foldable nell'imminente futuro

Secondo un report proveniente dalla Cina, il telefono pieghevole di OPPO dovrebbe essere lanciato nel dicembre 2021, quindi tra circa un mese. Al momento, il device viene indicato con il nome in codice “Peacock”. Secondo l'informatore, OPPO si starebbe anche preparando per il lancio nel 2022 di un altro smartphone con nome in codice “Buttery”.

Vale la pena ricordare anche quel poco che finora sappiamo circa le potenziali caratteristiche tecniche del dispositivo pieghevole. Sotto la scocca, l'OPPO Foldable dovrebbe contenere il chipset Qualcomm Snapdragon 888. Invece, l'OPPO “Butterfly” potrebbe utilizzare il chipset Qualcomm Snapdragon 898. Inoltre, esiste la possibilità che quest'ultimo apparecchio entri a far parte della gamma Find X4. Sempre secondo quanto riferito, l'azienda si starebbe preparando per annunciare anche gli smartphone OPPO Reno7 di prossima generazione.