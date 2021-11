OPPO Reno6 Lite: ecco come potrebbe essere (FOTO)

I render di OPPO Reno6 Lite sono appena trapelati online; ecco cosa aspettarci dal gigante della tecnologia cinese. Sappiamo che il device arriverà nei prossimi giorni.

OPPO Reno6 Lite: sarà questo il suo design?

Il Reno6 Lite è un dispositivo di OPPO prossimo al debutto, probabilmente nei mercati europei. Il terminale arriverà come nuovo membro della famiglia Reno6, che al momento include modelli come Reno6 4G, 5G, Pro 5G e Pro 5G. Oggi, l'affidabile informatore Evan Blass ha condiviso i rendering dell'iterazione Lite che ci permette di dare una prima occhiata al suo design.

I render di Reno6 Lite mostrano che non ci sarà nulla di nuovo poiché dovrebbe debuttare come versione ribrandizzata dell'F19 / F19s /A74. Lo stesso telefono dovrebbe essere rilasciato in qualche altro mercato con il moniker A95 4G.

Il gadget ha un display perforato; la sua configurazione fotografica è composta da una tripla lente con sensore principale da 48 megapixel. È dotato di uno scanner di impronte digitali sullo schermo. La fuga di notizie non ci fornisce informazioni sulle sue specifiche. Si prevede che ospiterà le stesse caratteristiche disponibili sugli F19 / F19 Pro, rilasciati di recente in India.

Specifiche Reno6 Lite (RUMOR)

Il Reno6 Lite sarà caratterizzato da un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici, Android 11, chipset Snapdragon 662 basato su ColorOS 11.1, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata e una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 33 W. Verrà fornito con una snapper selfie da 16 megapixel e una tripla camra da 48 megapixel (principale) + 2 + 2 megapixel.

Al momento, non ci sono notizie sul prezzo di vendita del Reno6 Lite. La compagnia deve ancora confermare l'esistenza del telefono; probabilmente debutterà nei prossimi giorni.